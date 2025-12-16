Россияне и украинцы раскупают жилье в Турции

Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал статистику продаж жилья за ноябрь. По всей Турции количество проданных квартир в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократилось на 7,8% и составило 141 100.

В ноябре наибольшее количество продаж жилья пришлось на Стамбул — 24 234. После Стамбула следует Анкара с 12 706 проданными квартирами. Измир занял третье место с 8 540 продажами. Наименьшее количество сделок зафиксировано в провинциях Ардахан (78), Байбурт (131) и Артвин (152).

Продажи жилья иностранным гражданам в Турции в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились на 9,7% и составили 1 943 объекта. В ноябре иностранцам было продано 1 943 квартиры. По продаже жилья иностранцам лидирует Стамбул — 728 квартир, на втором месте Анталья — 662 квартиры, на третьем месте Мерсин — 157 квартир.

Больше всего жилья было продано гражданам России. В ноябре россияне приобрели в Турции 310 квартир. На втором месте граждане Украины со 159 квартирами, на третьем — граждане Германии со 151 квартирой.