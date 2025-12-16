Россияне и украинцы раскупают жилье в Турции

USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
13:16 134

Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал статистику продаж жилья за ноябрь. По всей Турции количество проданных квартир в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократилось на 7,8% и составило 141 100.

В ноябре наибольшее количество продаж жилья пришлось на Стамбул — 24 234. После Стамбула следует Анкара с 12 706 проданными квартирами. Измир занял третье место с 8 540 продажами. Наименьшее количество сделок зафиксировано в провинциях Ардахан (78), Байбурт (131) и Артвин (152).

Продажи жилья иностранным гражданам в Турции в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились на 9,7% и составили 1 943 объекта. В ноябре иностранцам было продано 1 943 квартиры. По продаже жилья иностранцам лидирует Стамбул — 728 квартир, на втором месте Анталья — 662 квартиры, на третьем месте Мерсин — 157 квартир.

Больше всего жилья было продано гражданам России. В ноябре россияне приобрели в Турции 310 квартир. На втором месте граждане Украины со 159 квартирами, на третьем — граждане Германии со 151 квартирой.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 177
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 270
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 640
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 1013
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 913
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1469
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1565
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1666
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1326
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3128
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4984

