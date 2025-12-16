Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку

Caucasus Auto - одна из самых известных и надежных компаний в регионе в сфере автомобильной логистики с более чем 20-летним опытом работы по всему миру - открыла свой новый головной офис в Баку по адресу: пр. Наримана Нариманова, 127.

Это открытие знаменует собой важную веху для компании. В этом году Caucasus Auto отмечает седьмой год своей работы в Азербайджане. За эти годы компания стала надежным партнером, предлагая надежные, прозрачные и эффективные решения по импорту автомобилей тысячам дилеров и частных покупателей в стране.

Компания Caucasus Auto, основанная в 2004 году, импортировала и поставила почти миллион автомобилей в Европу и Азию. Она работает в 8 странах и входит в пятерку крупнейших мировых компаний в сфере автомобильной логистики. Благодаря команде из более чем 700 профессионалов и развитой международной инфраструктуре, компания постоянно расширяет свои сервисные возможности и присутствие на азербайджанском рынке.

«Наш новый головной офис в Баку отражает нашу долгосрочную приверженность Азербайджану», — сказала Ника Зарнадзе, руководитель азербайджанского офиса Caucasus Auto.

«После семи успешных лет работы на этом рынке мы с гордостью представляем новый офис, который обеспечивает превосходное удобство, скорость и прозрачность для каждого из наших клиентов, будь то расширение их дилерского бизнеса или импорт автомобилей для личного пользования. Мы продолжим поддерживать высочайшие стандарты в сфере услуг по импорту автомобилей и предоставлять надежные, беспроблемные и профессиональные решения каждому из наших клиентов», - сказала Ника Зарнадзе.

Caucasus Auto предоставляет полный спектр услуг по импорту автомобилей, опираясь на партнерские отношения с ведущими компаниями отрасли, эффективную логистику и эксклюзивные преимущества для клиентов:

Официальное партнерство с Copart — Caucasus Auto является единственным официальным партнером Copart в Азербайджане, предлагая клиентам удобный процесс покупки благодаря специальным лаунж-залам, обеспечивающим прямой доступ к сертифицированному аукционному ассортименту Copart.

Прозрачное ценообразование и страхование «все включено» — транспортные расходы включают страховку, погрузку в США и сборы терминала Поти без каких-либо дополнительных или скрытых платежей. Все транспортные средства полностью застрахованы на протяжении всей поездки, и любой ущерб будет полностью компенсирован.

Экспертная поддержка автомобиля — зарегистрированные клиенты могут принимать уверенные и обоснованные решения благодаря бесплатным консультациям экспертов, проверке состояния автомобилей на спасательных аукционах автомобилей, а также доступу к отчетам Carfax и Autocheck.

Прямой доступ к аукционам для дилеров — дилеры могут получать коды напрямую от Caucasus Auto, исключая посредников и обеспечивая полный контроль над выбором и участием в торгах.

Гарантия на двигатель и трансмиссию - Caucasus Auto предлагает бесплатную гарантию на двигатель и трансмиссию только для соответствующих автомобилей, гарантируя надежность и доверие.

Доставка из Поти/Батуми в Баку — клиенты могут организовать застрахованную прямую доставку по фиксированной цене без необходимости иметь дело с отдельными перевозчиками.

С открытием нового головного офиса в Баку компания Caucasus Auto еще больше укрепляет связь между международными автомобильными аукционами и азербайджанским рынком, предлагая быстрое обслуживание, прозрачное ценообразование и всестороннюю поддержку каждому клиенту. Благодаря этому достижению компания продолжает устанавливать новые стандарты надежности, эффективности и клиентоориентированного сервиса, позволяя как дилерам, так и частным покупателям уверенно и легко управлять процессом импорта автомобилей.