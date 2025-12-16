USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Обвалилась и российская нефть

обновлено 18:45
18:45 1986

Цены на российскую нефть достигли минимума с момента начала войны в Украине на фоне роста скидок, которые нефтяные компании из России предоставляют покупателям из-за усиления давления Запада, сообщает Bloomberg.

По данным независимого ценового агентства Argus Media, сейчас российские экспортеры получают чуть больше $40 за баррель с партий, отправляемых через Балтийское и Черное моря и дальневосточный порт Козьмино. Это почти на треть ниже, чем в начале осени.

Недавние западные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» усложнили продажу и доставку нефти, а также вынудили российских экспортеров увеличить скидки. Ограничения касаются и нефтепереработчиков в ключевых странах-импортерах российского сырья, в частности в Индии.

Индийские чиновники ранее предупредили, что в декабре ожидают снижения импорта нефти из России до 800 тысяч баррелей в сутки, тогда как в ноябре этот показатель составлял 1,9 млн баррелей. Также, по информации Bloomberg, в декабре один из китайских НПЗ приобрел партию российской нефти с рекордной за 2025 год скидкой — около $8 за баррель. Индия и Китай на данный момент остаются основными покупателями нефти из России.

* * * 13:24

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE снизилась на 1,15%, до $59,8 за баррель, впервые с 5 мая 2025 года.

Февральский фьючерс на нефть марки WTI снижается в цене на 1,1%, до $55,9 за баррель.

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 168
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1395
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 829
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 742
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1749
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1408
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8050
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1051
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1270
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 978
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1175

ЭТО ВАЖНО

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 168
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1395
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 829
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 742
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1749
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1408
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8050
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1051
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1270
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 978
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться