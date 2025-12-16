Обвалилась и российская нефть

Цены на российскую нефть достигли минимума с момента начала войны в Украине на фоне роста скидок, которые нефтяные компании из России предоставляют покупателям из-за усиления давления Запада, сообщает Bloomberg.

По данным независимого ценового агентства Argus Media, сейчас российские экспортеры получают чуть больше $40 за баррель с партий, отправляемых через Балтийское и Черное моря и дальневосточный порт Козьмино. Это почти на треть ниже, чем в начале осени.

Недавние западные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» усложнили продажу и доставку нефти, а также вынудили российских экспортеров увеличить скидки. Ограничения касаются и нефтепереработчиков в ключевых странах-импортерах российского сырья, в частности в Индии.

Индийские чиновники ранее предупредили, что в декабре ожидают снижения импорта нефти из России до 800 тысяч баррелей в сутки, тогда как в ноябре этот показатель составлял 1,9 млн баррелей. Также, по информации Bloomberg, в декабре один из китайских НПЗ приобрел партию российской нефти с рекордной за 2025 год скидкой — около $8 за баррель. Индия и Китай на данный момент остаются основными покупателями нефти из России.