Переговоры в Берлине: громкие обещания, но реальных гарантий для Украины нет

Переговоры, прошедшие в Берлине, вопреки публичным заявлениям представителей европейских стран и США, не привели к прояснению двух ключевых вопросов – гарантий безопасности и возможных территориальных уступок со стороны Украины. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в Украине.

«Официальные заявления с украинской стороны, со стороны США, а также со стороны канцлера Фридриха Мерца резко контрастируют с тем, что после двух дней переговоров говорится за кулисами. То, что я слышу из украинских источников, заставляет меня с большим недоверием относиться к официальным заявлениям: по вопросам гарантий безопасности нет ясности, что они на самом деле означают, а по вопросам территориальных уступок нет идеи, как их вообще реализовать», – пишет заместитель редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Издание приводит высказывание источника из украинского правительства, который отметил, что «это как в прошлый раз». «Европейцы надеются, что с помощью единой позиции смогут перетянуть (президента США Дональда) Трампа на свою сторону и предотвратить план против Украины», – пояснил он.

Обозреватель полагает, что «даже если украинцам ясно, что как минимум без временных территориальных уступок не обойтись», решение о полном выводе войск из Донбасса будет крайне сложно объяснить собственному населению. «И с юридической точки зрения в нынешнем виде – это также едва ли реализуемо», – подчеркнул Ронцхаймер.

Как отмечает Bild, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сохраняли твердую позицию по территориальному вопросу, так как понимали, что Кремль от требования отдать весь Донбасс «не отступит».

«По поводу гарантий безопасности (ЕС и США), о которых идет речь, тоже нет ясности. Даже если официально говорится о том, что достигается «прогресс», украинцам не ясно, какие именно гарантии они получат в итоге», – говорится в статье.

Обозреватель отметил, что в европейском заявлении о поддержке Украины войсками и другими средствами в случае нового нападения стоит слово «могут» (оказать такую поддержку).

«Многое говорит о том, что украинцам снова придется сражаться в одиночку. Быстрое перевооружение украинской армии, которое действительно могло бы сдержать Россию, тоже едва ли возможно», – сетует Ронцхаймер.

Позитивные заявления по итогам переговоров в Берлине, по всей видимости, связаны с желанием не злить Трампа, выиграть время и оказать давление на российского президента Владимира Путина, пишет издание.

«Никто из тех, кто вел переговоры в воскресенье и понедельник, на самом деле не верит в то, что Путин отступит от своих максимальных требований», – добавил обозреватель.

Как заявил источник Bild в правительственных кругах Украины, для Киева, судя по всему, нет хорошего решения.

«Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится – и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить», – указал он.