Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия

16 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи было отмечено плодотворное сотрудничество Азербайджанской Республики с различными субъектами Российской Федерации, в том числе с Астраханской областью.

Подчеркнуто наличие хорошего потенциала для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширения сотрудничества в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной, образовательной сферах. Было отмечено строительство Астраханской областью детского сада в Губадлинском районе.

В ходе беседы особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», а также проблеме обмеления Каспийского моря.