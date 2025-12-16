Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что поражение российской подводной лодки в Новороссийске, ставшей второй боевой потерей подлодки РФ после Второй мировой войны, было сложной и секретной операцией. Об этом передает РБК-Украина.

«В этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие – это комплексное и довольно сложное дело», – сказал Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, операция по поражению российской подводной лодки была особенно сложной из-за защиты базы в Новороссийске. В последнее время Россия не держит свои корабли и лодки в Черном море именно из-за опасности их поражения.

«Они вынуждены там (в порту Новороссийска) находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить с базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали», – добавил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что подводную лодку «Ростов-на-Дону» Украина поразила еще в 2024 году. И это была первая подводная лодка, которую страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

«Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и, соответственно, остается еще две таких подводных лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц», – подытожил спикер ВМС ВСУ.

СБУ накануне совместно с Военно-морскими силами ВСУ провела крупномасштабную операцию в районе порта Новороссийска, в ходе которой была поражена и выведена из строя подводная лодка ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. В СБУ указали, что впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка», которая в результате получила критические повреждения и фактически выведена из строя.