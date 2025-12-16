Один хорошо, а два лучше

USD 1.7000
На сегодняшней пленарной сессии Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона «О ратификации Меморандума о взаимном укреплении военной безопасности между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики».

Меморандум был подписан 22 июля 2025 года в Стамбуле министром обороны Азербайджанской Республики и министром национальной обороны Турецкой Республики.

После обсуждения проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Согласно соглашению, стороны-участницы обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из них для реализации права на индивидуальную и коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава ООН.

Стороны оказывают друг другу военную помощь по запросу одной из них и в соответствии с процедурами, установленными в их национальном законодательстве. В мирное время стороны, как уже упоминалось выше, регулярно проводят совместные военные учения и маневры.

Меморандум охватывает только вопросы военного сотрудничества и военной безопасности и в этих рамках предусматривает исключительно взаимную помощь в оборонной сфере, обучение, снабжение и повышение совместной оперативной способности сторон.

Стороны в соответствии со своими национальными законодательствами укрепляют обмен информацией в военной сфере и сотрудничество в области военной разведки. Соответственно, они могут делиться между собой полученной информацией о военной безопасности (конфиденциальной, строго конфиденциальной, особо важной) и использовать эти данные при совместных операциях.

