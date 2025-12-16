Главарь банды похитителей угодил за решетку на 10 лет

Следственный орган предъявил Кямрану Рзаеву обвинения по статьям 144.2.6 (похищение, совершенное виновным лицом с использованием служебного положения), 133.2.1 (пытки, совершенные в отношении двух или более лиц либо лица, захваченного в качестве заложника или похищенного, либо совершенное по найму), 133.2.3 (совершенные группой лиц, группой лиц в предварительном сговоре, организованной бандой или преступным объединением (организацией), 133.2.6 (совершенные с применением пыток) и 170.3 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что уголовное дело в отношении других членов банды — Салима Алиева, Мурада Рзаева, Шуджаята Рзаева, Самира Гусейнова, Ахмеда Азизова, Мюштабы Алиева и его сына Тебриза Алиева — рассматривается под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В ходе расследования выяснилось, что житель поселка Забрат Сабунчинского района Назирхан Агаханов разместил в своем аккаунте в TikTok видео, содержащее нелицеприятные высказывания о покойном «воре в законе» Ровшане Джаниеве, известном в криминальном мире как Ровшан Ленкоранский. Группа людей, увидевших посты Назирхана, решила его наказать. Обвиняемые раздобыли номер мобильного телефона Агаханова и под предлогом, что к нему «есть дело», вызвали его на остановку автобусного маршрута №118 в поселке Забрат. Злоумышленники, как и планировали заранее, поместили Агаханова в грузовой отсек грузовика, связали ему руки и глаза скотчем, затем переместили в курятник. После чего заставили Агаханова надеть заранее привезенное красное свадебное платье, потребовали у того извинений за его публикации. Они сняли видео с его извинениями и выложили его в социальные сети. Подозреваемые в преступлении были опознаны и задержаны сотрудниками полиции. Двое из обвиняемых — несовершеннолетние.