Кто не попадет под масштабную амнистию?

Кроме того, акт амнистии не будет распространяться на преступления, относящиеся к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и менее тяжких, в том числе: убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения; убийство по неосторожности; причинение физических или психических страданий; деяния сексуального характера; доведение до самоубийства; военные преступления; а также распространение информации о передвижении и дислокации личного состава армии, военного оружия, боеприпасов или техники; легализация денежных средств, полученных преступным путем; уничтожение чужого имущества; организация азартных игр; преступления, совершенные по ряду статей, связанных с оборотом наркотических средств.

Как сообщает haqqin.az, амнистия в целом не применяется к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Стало известно, на какие преступления не будет распространяться акт амнистии, объявление которого ожидается в рамках «Года Конституции и Суверенитета».

Определен круг лиц, к которым будет применена амнистия. Как сообщает haqqin.az, это отражено в проекте закона «Об объявлении амнистии в рамках «Года Конституции и Суверенитета», вынесенном сегодня на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

Согласно проекту, независимо от срока назначенного наказания, следующие осужденные освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок (с учетом ограничений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Постановления):

лица, участвовавшие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19–20 сентября 2023 года, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций;

лица, награжденные орденами и медалями Азербайджанской Республики за участие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции 19–20 сентября 2023 года, а также за иные особые заслуги (за исключением лиц, лишенных орденов и медалей в установленном законом порядке);

лица, ставшие инвалидами в результате военной агрессии Республики Армения против мирного населения, в том числе в период Отечественной войны, а также близкие родственники погибших лиц, если это произошло до дня вступления в силу настоящего Постановления;

лица, ставшие инвалидами в результате Ходжалинского геноцида, а также близкие родственники погибших или пропавших без вести лиц;

лица, депортированные из Армении в 1948–1953 и 1987–1991 годах в результате политики этнических чисток, терроризма и геноцида;

лица, ставшие вынужденными переселенцами в 1988–1993 годах в результате оккупации части территории Азербайджана Арменией;

лица, признанные инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года, а также близкие родственники погибших (шехидов);

лица, исполнявшие интернациональный долг или участвовавшие в миротворческих операциях в составе Вооруженных сил Азербайджанской Республики или бывшего СССР, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести при исполнении этих обязанностей;

лица, участвовавшие в боях против фашизма в период Второй мировой войны, а также лица, служившие в тот период в Вооруженных силах бывшего СССР и в тылу, и приравненные к ним в установленном законом порядке, а также их близкие родственники, если они погибли или пропали без вести, а также лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР (за исключением лишенных наград в установленном порядке);

лица, подвергшиеся политическим репрессиям в период бывшего СССР и впоследствии реабилитированные решениями уполномоченных органов, а также их близкие родственники;

лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, находящиеся у них на попечении (если попечительство установлено в предусмотренном законом порядке);

женщины;

лица, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения преступления;

лица, достигшие 60-летнего возраста ко дню вступления настоящего Постановления в силу;

лица, признанные инвалидами с нарушением функций организма на 61–100 процентов ко дню вступления настоящего Постановления в силу;

лица, на иждивении (попечении) которых находятся несовершеннолетние дети либо дети, признанные инвалидами с нарушением функций организма на 61–100 процентов, в том числе лица, у которых до дня вступления Постановления в силу в установленном законом порядке оформлено отцовство, усыновление, опека или попечительство.

Помимо лиц, указанных в части 1 настоящего Постановления, от наказания освобождаются следующие осужденные (с учетом ограничений, указанных в части 6):

лица, осужденные к лишению свободы на определенный срок исключительно за преступления, не представляющие большой общественной опасности;

лица, осужденные к лишению свободы на срок не более 5 лет за преступления, совершенные по неосторожности (за исключением лиц, указанных в пункте 2.1);

лица, осужденные за преступления небольшой тяжести, у которых неотбытая часть наказания ко дню вступления Постановления в силу составляет не более 1 года (за исключением лиц, указанных в пункте 2.2);

лица, впервые осужденные за тяжкие преступления, у которых неотбытая часть наказания ко дню вступления Постановления в силу составляет не более 6 месяцев (за исключением лиц, указанных в пункте 2.2);

лица, осужденные к содержанию в дисциплинарной воинской части;

лица, осужденные к наказанию в виде ограничения свободы;

лица, осужденные к наказанию в виде ограничения по военной службе;

лица, осужденные к исправительным работам;

лица, осужденные к общественным работам;

лица, осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания;

лица, осужденные к штрафу в качестве основного или дополнительного наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, а также лица, у которых сумма штрафа или его неуплаченная часть на день применения амнистии не превышает 3000 манатов;

лица, условно осужденные к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности или небольшой тяжести, либо условно-досрочно освобожденные от этого наказания, либо лица, которым было отсрочено отбывание наказания;

лица, условно осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, либо условно-досрочно освобожденные от них, либо лица, которым было отсрочено отбывание таких наказаний.

В отношении следующих осужденных, не подпадающих под части 1 и 2 настоящего Постановления, срок наказания сокращается на 6 месяцев (с учетом ограничений, указанных в части 6):

лица, осужденные за преступления небольшой тяжести, у которых неотбытая часть наказания ко дню вступления Постановления в силу превышает 1 год;

лица, осужденные за тяжкие преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок более 5 лет, у которых неотбытая часть наказания ко дню вступления Постановления в силу превышает 6 месяцев.

В отношении лиц, указанных в пунктах 1.1–1.16 настоящего Постановления, а также лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, органами дознания и предварительного следствия амнистия применяется с прекращением уголовного преследования либо с отказом в его возбуждении (с учетом ограничений, указанных в частях 6 и 7).

Суды:

по уголовным делам и материалам упрощенного досудебного производства, находящимся в их производстве и не рассмотренным ко дню вступления Постановления в силу, в отношении лиц, указанных в пунктах 1.1–1.16, а также лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, прекращают уголовное преследование либо выносят обвинительный приговор с освобождением от наказания (с учетом ограничений, указанных в частях 6 и 7);

По приговорам, вынесенным до дня вступления Постановления в силу и не обжалованным в апелляционном порядке ко дню применения амнистии, но еще не вступившим в законную силу:

освобождают от наказания лиц, указанных в пунктах 1.1–1.16 (с учетом ограничений, указанных в частях 6 и 7);

освобождают от наказания лиц, указанных в части 2 (с учетом ограничений, указанных в части 6);

сокращают наказание лицам, указанным в части 3 (с учетом ограничений, указанных в части 6);

при рассмотрении апелляционных или кассационных жалоб (протестов) применяют амнистию в соответствии с положениями пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Постановления.