Bakcell провел обучающую программу MediaTech для техноблогеров

В рамках проекта MediaTech, направленного на развитие цифровых навыков, инновационный лидер Bakcell провел обучающую программу.

Реализованное совместно с Smart Nation мероприятие MediaTech: Blog the Future стало инновационной обучающей программой, впервые предназначенной для будущих техноблогеров. Основная цель тренинга заключалась в объединении нового поколения создателей контента, заинтересованных в техноблогинге, повышении их практических навыков и укреплении этих навыков с использованием современных и инновационных подходов.

В программе, в которой приняли участие более 60 техноблогеров, участники прошли интенсивные сессии по таким направлениям, как создание цифрового контента, личный брендинг, стратегии цифрового маркетинга, принципы работы алгоритмов и мобильное видеопроизводство. Сессии были построены на реальных примерах и практических заданиях, что позволило участникам сразу применять полученные знания на практике.

По итогам тренинга будущие техноблогеры развили навыки создания структуры контента для социальных сетей, эффективного взаимодействия с цифровой аудиторией, проведения анализа трендов, а также использования инновационных методов в мобильном контент-производстве.

Данная инициатива является очередным успешным примером последовательной и стратегической деятельности Bakcell, направленной на повышение цифровой грамотности в Азербайджане, а также на укрепление экосистемы инноваций и технологий.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

