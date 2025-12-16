USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Какая страна казнила больше всего людей

14:41 700

В 2025 году Саудовская Аравия установила рекорд по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров, казнив 340 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По сведениям агентства, основанным на данных МВД Саудовской Аравии и государственного агентства новостей SPA, с начала 2025 года в королевстве большинство человек (232 преступника) было казнено за наркоторговлю. В понедельник, 15 декабря, Министерство внутренних дел заявило, что смертные приговоры в отношении трех человек по делу об убийстве были приведены в исполнение в провинции Мекка.

Как отмечает агентство, Саудовская Аравия второй год подряд устанавливает рекорд по числу казней. В 2024 году в королевстве казнили 338 человек.

Аналитики объясняют рост количества смертных приговоров с усиленной борьбой страны с наркотиками, начатой в 2023 году. В тот год в королевстве возобновили казни за преступления, связанные с наркотиками.

До 2023 года исполнение смертных приговоров по таким статьям было приостановлено на три года. Как сообщается в публикации, Саудовская Аравия продолжает оставаться одним из крупнейших рынков по распространению синтетического наркотика каптагона.

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 0
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию? обновлено 14:55
14:55 1472
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 375
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема; все еще актуально
04:23 5380
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них» обновлено 13:54
13:54 5852
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
02:30 8208
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
14:13 1566
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
14:05 603
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 6655
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту; все еще актуально
15 декабря 2025, 22:04 6809
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
14:03 1316

ЭТО ВАЖНО

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 0
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию? обновлено 14:55
14:55 1472
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 375
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема; все еще актуально
04:23 5380
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них» обновлено 13:54
13:54 5852
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
02:30 8208
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
14:13 1566
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
14:05 603
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 6655
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту; все еще актуально
15 декабря 2025, 22:04 6809
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
14:03 1316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться