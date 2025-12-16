USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

ХАМАС ревнует США к Сирии

Руководство палестинского движения ХАМАС заявило, что для достижения мира в секторе Газа США стоит опираться на опыт взаимодействия с новыми властями Сирии, которым Вашингтон оказывает поддержку для стабилизации ситуации, несмотря на их прошлое.

«Почему администрация США предоставляет (президенту Сирии на переходный период) Ахмеду аш-Шараа такую возможность, но не дает ее ХАМАС? Она даже не предоставляет ее сегодня (президенту Палестины) Махмуду Аббасу, которого не обвиняют в терроризме. В интересах Соединенных Штатов и западных столиц поддержать конструктивное взаимодействие с ХАМАС», – заявил глава представительства группировки за рубежом Халед Машаль в интервью порталу Drop Site.

По его словам, движение готово сотрудничать с США и другими странами для стабилизации ситуации в секторе Газа, включая подготовку в перспективе выборов местных властей. При этом, по мнению Машаля, представители ХАМАС должны участвовать в этом процессе, поскольку движение представляет значительную часть палестинского населения. В ХАМАС готовы поддержать установление временной администрации по плану США, однако она не должна исключать участие связанных с движением лиц.

Машаль также вновь подчеркнул, что представители ХАМАС в ходе переговоров никогда не соглашались на разоружение. По его мнению, заморозка арсеналов возможна лишь в рамках создания палестинской армии и сил безопасности в секторе Газа. «Мы не хотим вступать в конфронтацию, но мы не примем насильственного разоружения. Мы сказали: если вы хотите результатов, давайте будем искать реалистичный подход, включающий гарантии», — добавил он.

