Большой успех маленькой Кёвсар: двойная победа на фестивале ООН

Лауреат Детского фестиваля искусств Кёвсар Гурбан добилась большого успеха на международном уровне. Она одержала двойную победу на Молодежном видеофестивале PLURAL+, организованном совместно Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) и Международной организацией по миграции (МОМ), со своим анимационным фильмом «Черное и Белое».

Кёвсар завоевала Международный приз жюри (1-е место) и награду FCAT Partner Award в категории до 12 лет на Международном молодежном кинофестивале PLURAL+, проходившем в рамках 11-го Международного форума UNAOC. Этот успех обеспечил ей место на международной церемонии награждения, которая состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Достижения молодого таланта на этом не заканчиваются.

Кёвсар Гурбан — четырехкратная победитель в категории VidX на Международной Олимпиаде SAF. Кёвсар также известна своими успехами в области музыки. Она дважды занимала первые места в сольном фортепианном исполнении на Международном фестивале искусств в Испании, а также получила многочисленные награды в категории сольного фортепианного исполнения на конкурсе искусств Art Olympia. В частности, она занял 2-е место в номинации «Рисунок» на Детском фестивале искусств-2023, организованном совместно Министерством культуры, Центром Гейдара Алиева и Министерством науки и образования.

Искренние поздравления Кёвсар от имени Министерства культуры!