Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Большой успех маленькой Кёвсар: двойная победа на фестивале ООН

Лауреат Детского фестиваля искусств Кёвсар Гурбан добилась большого успеха на международном уровне. Она одержала двойную победу на Молодежном видеофестивале PLURAL+, организованном совместно Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) и Международной организацией по миграции (МОМ), со своим анимационным фильмом «Черное и Белое».

Кёвсар завоевала Международный приз жюри (1-е место) и награду FCAT Partner Award в категории до 12 лет на Международном молодежном кинофестивале PLURAL+, проходившем в рамках 11-го Международного форума UNAOC. Этот успех обеспечил ей место на международной церемонии награждения, которая состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Достижения молодого таланта на этом не заканчиваются.

Кёвсар Гурбан — четырехкратная победитель в категории VidX на Международной Олимпиаде SAF. Кёвсар также известна своими успехами в области музыки. Она дважды занимала первые места в сольном фортепианном исполнении на Международном фестивале искусств в Испании, а также получила многочисленные награды в категории сольного фортепианного исполнения на конкурсе искусств Art Olympia. В частности, она занял 2-е место в номинации «Рисунок» на Детском фестивале искусств-2023, организованном совместно Министерством культуры, Центром Гейдара Алиева и Министерством науки и образования.

Искренние поздравления Кёвсар от имени Министерства культуры!

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
