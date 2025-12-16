USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Азербайджан наращивает влияние на Южном Кавказе

Fitch
14:59 332

Внешнеполитические позиции Азербайджана заметно укрепились после победы, достигнутой в Карабахе. Об этом говорится в отчете компании Fitch Solutions, входящей в группу Fitch.

В документе подчеркивается, что Азербайджан, ранее проводивший многовекторную внешнюю политику, в дальнейшем будет стремиться к расширению своего влияния на Южно-Кавказском регионе, в том числе за счет усиления роли в контроле ключевых торговых маршрутов.

Сообщается, что внешняя политика Азербайджана и впредь будет строиться на принципах многовекторности, сочетая стратегическую самостоятельность с прагматичным партнерством. Отмечается, что если карабахский конфликт в прошлом во многом определял формирование внешнеполитических союзов страны, то в последние годы официальный Баку сделал акцент на диверсификации дипломатических и экономических связей за пределами традиционного круга партнеров. Отношения с Турцией значительно углубились на основе общих этнических и культурных связей и получили дополнительный импульс благодаря военному сотрудничеству. Одновременно Азербайджан, опираясь на свою роль в Южном газовом коридоре, укрепил позиции одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Европы, что повысило его геополитическую значимость и способствовало развитию связей с Европейским союзом на фоне стремления ЕС к диверсификации газовых поставок.

Fitch Solutions прогнозирует, что в дальнейшем Азербайджан будет ориентирован на сохранение суверенитета в условиях трансформации регионального порядка, консолидацию достижений постконфликтного периода и продолжение независимого и гибкого внешнеполитического курса, эффективно используя свое стратегическое географическое положение и энергетический потенциал.

