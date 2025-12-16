В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

В Азербайджане предлагается запретить импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

С этой целью предлагается внести новую статью в закон «О табаке и табачных изделиях».

Предлагаемые изменения были вынесены на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Так, в законах Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях» и «Об ограничении использования табачных изделий» уточняется понятие «табачное изделие» (электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачного изделия), а также вводятся понятия «нагреваемое табачное изделие» и «электронная сигарета». Таким образом, электронные сигареты с содержанием никотина классифицируются как табачные изделия, а их оборот запрещается.

Отмечено, что уточнение понятий и введение новых терминов позволит обеспечить более точную классификацию и дифференциацию табачных изделий, в том числе нагреваемых табачных изделий, а также электронных сигарет, в правоприменительной практике.

Одновременно вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон «О рекламе». В частности, предусматривается исключение «одноразовых электронных сигарет» и «жидкостей для электронных сигарет» из перечня подакцизных товаров и, соответственно, отмена налоговых ставок, а также приведение рекламных запретов в соответствие с новыми понятиями.

Согласно предлагаемым изменениям в закон «О рекламе», реклама электронных сигарет, не содержащих никотин, также будет запрещена.