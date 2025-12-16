USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

15:07 423

В Азербайджане предлагается запретить импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

С этой целью предлагается внести новую статью в закон «О табаке и табачных изделиях».

Предлагаемые изменения были вынесены на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Так, в законах Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях» и «Об ограничении использования табачных изделий» уточняется понятие «табачное изделие» (электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачного изделия), а также вводятся понятия «нагреваемое табачное изделие» и «электронная сигарета». Таким образом, электронные сигареты с содержанием никотина классифицируются как табачные изделия, а их оборот запрещается.

Отмечено, что уточнение понятий и введение новых терминов позволит обеспечить более точную классификацию и дифференциацию табачных изделий, в том числе нагреваемых табачных изделий, а также электронных сигарет, в правоприменительной практике.

Одновременно вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон «О рекламе». В частности, предусматривается исключение «одноразовых электронных сигарет» и «жидкостей для электронных сигарет» из перечня подакцизных товаров и, соответственно, отмена налоговых ставок, а также приведение рекламных запретов в соответствие с новыми понятиями.

Согласно предлагаемым изменениям в закон «О рекламе», реклама электронных сигарет, не содержащих никотин, также будет запрещена.

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 5
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию? обновлено 14:55
14:55 1477
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 380
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема; все еще актуально
04:23 5381
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них» обновлено 13:54
13:54 5858
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
02:30 8211
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
14:13 1575
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
14:05 605
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 6658
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту; все еще актуально
15 декабря 2025, 22:04 6812
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
14:03 1324

ЭТО ВАЖНО

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 5
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию? обновлено 14:55
14:55 1477
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 380
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема; все еще актуально
04:23 5381
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них» обновлено 13:54
13:54 5858
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
02:30 8211
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
14:13 1575
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
14:05 605
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 6658
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту; все еще актуально
15 декабря 2025, 22:04 6812
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
14:03 1324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться