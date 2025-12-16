Германия и Франция ведут борьбу за гиперзвуковые перехватчики

Еврокомиссия (ЕК) определяет подрядчика на разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет между германской Diehl Defence и французской MBDA, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
По информации портала, германский оборонный концерн Diehl Defence осуществляет техническую координацию системы HYDEF (HYpersonic DEFence Interceptor Programme), создаваемой в рамках программы испанской компании Sener. HYDEF способна поражать ракеты, развивающие скорость свыше 5 Махов (1 Мах – 1225 км/ч). Французская компания MBDA ведет разработку системы HYDIS (Hypersonic Defence Interceptor System).
Ранее проекты развивались параллельно, однако теперь они конкурируют за единственное финансирование на рынке.
ЕК планирует в 2026 году выделить средства только на одну из программ, уточняют источники, при этом официальная информация о финансировании ожидается на этой неделе. Не исключается и вариант слияния двух проектов, однако, по словам одного из источников, это все равно усилит конкуренцию между Францией и Германией. Портал Euractiv отмечает, что выбор победителя окажет значительное политическое и промышленное влияние на страны ЕС в ближайшие десятилетия.