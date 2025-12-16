USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Барде открылся обновленный скотный рынок

15:16 327

Обновленный скотный рынок, расположенный в селе Алпоуд Бардинского района, возобновил свою работу. По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), рынок был реконструирован в соответствии с требованиями биобезопасности.

На въезде на рынок построен ветеринарный контрольный пункт и установлен дезинфекционный барьер. Кроме того, на рынке построены смотровые площадки для животных, установлены навесы и торговые павильоны, проведены работы по асфальтированию и бетонированию территории, улучшено обеспечение животных водой и кормами, созданы условия для транспортировки отходов и удовлетворения других потребностей.

В настоящее время на нескольких скотных рынках страны также ведутся реконструкционные работы. Так, на скотных рынках, расположенных в Гёйгёльском, Гёйчайском и Сальянском районах, проведена оценка выполненных работ в соответствии с требованиями биобезопасности. Вопрос о возобновлении работы этих рынков будет рассмотрен в ближайшие дни.

Одновременно с этим на скотных рынках, расположенных в Агджабединском, Бейлаганском, Билясуварском, Масаллинском, Шемахинском и Апшеронском районах, ведутся интенсивные работы на основе представленных проектов. Отметим, что реконструкционные работы на скотных рынках проводятся в соответствии с «Ветеринарно-санитарными нормами и правилами для скотных рынков», утвержденными постановлением № 50 коллегии АПБА.

В ведомстве заявляют, что помимо ветеринарного контроля, на скотных рынках, созданных в соответствии с требованиями биобезопасности, будет внедрена система регистрации и отслеживания сельхозживотных. Вся проводимая работа направлена на защиту здоровья людей и сельхозживотных, а также на обеспечение населения безопасными продуктами питания.

Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 9
Кто не попадет под масштабную амнистию?
Кто не попадет под масштабную амнистию? обновлено 14:55
14:55 1481
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 384
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема; все еще актуально
04:23 5382
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них»
Россия хочет в Зангезурский коридор. Рубинян: «Очень рад за них» обновлено 13:54
13:54 5862
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
02:30 8212
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
Секретная операция ВСУ: раскрыты детали поражения российской подлодки
14:13 1578
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
Али Асадов обсудил с Игорем Бабушкиным проект «Север–Юг» и обмеление Каспия
14:05 605
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 6662
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту; все еще актуально
15 декабря 2025, 22:04 6812
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
Решительная позиция Армении по поводу НАТО
14:03 1327

