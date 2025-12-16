В Барде открылся обновленный скотный рынок

Обновленный скотный рынок, расположенный в селе Алпоуд Бардинского района, возобновил свою работу. По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), рынок был реконструирован в соответствии с требованиями биобезопасности.

На въезде на рынок построен ветеринарный контрольный пункт и установлен дезинфекционный барьер. Кроме того, на рынке построены смотровые площадки для животных, установлены навесы и торговые павильоны, проведены работы по асфальтированию и бетонированию территории, улучшено обеспечение животных водой и кормами, созданы условия для транспортировки отходов и удовлетворения других потребностей.

В настоящее время на нескольких скотных рынках страны также ведутся реконструкционные работы. Так, на скотных рынках, расположенных в Гёйгёльском, Гёйчайском и Сальянском районах, проведена оценка выполненных работ в соответствии с требованиями биобезопасности. Вопрос о возобновлении работы этих рынков будет рассмотрен в ближайшие дни.

Одновременно с этим на скотных рынках, расположенных в Агджабединском, Бейлаганском, Билясуварском, Масаллинском, Шемахинском и Апшеронском районах, ведутся интенсивные работы на основе представленных проектов. Отметим, что реконструкционные работы на скотных рынках проводятся в соответствии с «Ветеринарно-санитарными нормами и правилами для скотных рынков», утвержденными постановлением № 50 коллегии АПБА.

В ведомстве заявляют, что помимо ветеринарного контроля, на скотных рынках, созданных в соответствии с требованиями биобезопасности, будет внедрена система регистрации и отслеживания сельхозживотных. Вся проводимая работа направлена на защиту здоровья людей и сельхозживотных, а также на обеспечение населения безопасными продуктами питания.