Трамп просит Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп связался с лидером Китая Си Цзиньпином и попросил того выпустить из тюрьмы гонконгского оппозиционера и бывшего медиамагната Джимми Лая, сообщает Sky News.

«Я говорил с президентом Си на эту тему и просил его рассмотреть возможность освободить его (Джимми Лая). Он пожилой человек, у него плохо со здоровьем, так что я попросил об этом. Посмотрим, что получится», - заявил Трамп.

78-летний Лай был арестован в августе 2020 года в соответствии с законом о нацбезопасности, который был введен в действие после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. За пять лет, проведенных в заключении, Лай был осужден еще за несколько менее тяжких преступлений. 15 декабря Джимми Лай был признан виновным в нарушении закона о нацбезопасности, за что ему грозит пожизненное заключение. Предварительное слушание, на котором он сможет попросить о снисхождении, назначено на 12 января.

