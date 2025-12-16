Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?

Председатель Союза свободных потребителей, экономист Эюб Гусейнов в интервью haqqin.az рассказал о том, хватает ли минимальной (400 манатов) и средней (1093 маната) зарплаты в Азербайджане на месяц. По его словам, потребители ежедневно обсуждают дороговизну и рост цен и открыто выражают свое недовольство.

«Цены растут стремительно, а заработная плата и пенсии не могут компенсировать этот рост. Теоретически человек может выжить c десятью долларами в кармане даже в самой дорогой стране мира, питаясь, к примеру, из мусорных контейнеров. Однако это не означает, что он живет нормальной жизнью. В Азербайджане потребителей при покупках обвешивают примерно на 20% и реализуют некачественную продукцию. Если рассматривать «жить» не как «просто дышать», то, конечно, на эти суммы жить в Азербайджане невозможно», — отметил Гусейнов.

По его оценке, «односторонняя политика правительства и неприкосновенности довели ситуацию до такого состояния, что политика свободного ценообразования при злоупотреблении ею привела к обману потребителей по всем параметрам». Он подчеркнул, что в таких условиях «жить на эти цены, на этот минимум, на эту пенсию — это не жизнь, а просто существование».

«К примеру, мне 79 лет, я получаю пенсию. За все эти годы я ни разу не смог воспользоваться услугами профсоюза - ни в годы работы, так как царила коррупция, ни сейчас - когда действует другая система. Я также ни разу не смог воспользоваться обязательным медицинским страхованием, поэтому большая часть моего дохода, точнее пенсии, уходит на врачей, экспертизы и так далее. Пожилые люди годами лечатся у одних и тех же врачей и не могут просто так отказаться от знакомого специалиста в пользу незнакомого доктора по направлению. Когда приходишь к своему врачу, он говорит: «Мы работаем в частной клинике, обязательное медицинское страхование здесь не принимается». Почему бы не дать возможность пользоваться медицинской страховкой во всех частных клиниках, ведь мы все за нее платим?» — добавил Гусейнов.