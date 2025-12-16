Долг испортил дружбу и привел к убийству

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу об убийстве с применением огнестрельного оружия жителей Габалинского района: 49-летнего Алибабы Гянджимова и 72-летней Гюльсады Мамедалиевой, а также нанесении тяжких телесных повреждений внуку Г.Мамедаливой - 24-летнему Нурлану Мамедалиеву.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло вечером 17 октября прошлого года в селе Заргарли Габалинского района. Обвиняемому по уголовному делу Алибабе Гянджимову наказание не было назначено в силу того, что во время инцидента он погиб.

Стало известно, что Алибаба Гянджимов долгое время дружил с Акифом Мамедалиевым, но потом их отношения испортились из-за денег, и Гянджимов совершил вооруженное нападение на дом бывшего друга.

История конфликта была связана с тем, что Акиф Мамедалиев задолжал у третьего лица 58 тысяч манатов, а Алибаба Гянджимов выступил в этой сделке поручителем, то есть он обещал, что должник вовремя вернет сумму своему кредитору.

Однако Мамедалиев не выплатил долг. Вопрос о долге между сторонами перерос во вражду. В результате Алибаба решил отомстить Акифу. Гянджимов, совершивший вооруженное нападение на дом Мамедалиева, убил его мать Гюльсаду и тяжело ранил сына Нурлана. Нурлан, защищая свою семью, открыл огонь по Алибабе из оружия, находившегося в доме. Алибаба скончался от выстрела.

Мать Нурлана и его 9-летний брат также находились дома во время вооруженного нападения. Пострадавший, Нурлан Мамедалиев, свидетельствовал, что причиной ссоры между его отцом и Гянджимовым стал долг, но большей информацией о том, что это за долг и откуда он взялся, он не располагал.

«В день происшествия я увидел, как Алибаба припарковал свою машину перед нашим домом и начал стрелять по моей машине из оружия. Я тут же побежал домой и сказал об этом бабушке, а также велел матери и брату спрятаться. В это время снаружи снова послышались выстрелы. Тогда бабушка направилась к входной двери. Понимая, что ситуация нехорошая, я взял принадлежащий отцу Винчестер. Я увидел, как Алибаба направляет оружие на моего младшего брата и понял, что он собирается застрелить моего брата, поэтому крикнул, чтобы отвлечь его: «Брат мой ни при чем, он ни в чем не виноват, вот я тут, перед тобой, не стреляй в ребенка». И тут я увидел свою бабушку, лежащую на земле в луже крови. Я понял, что Алибаба собирается убить нас всех. Он направил оружие на меня и открыл огонь. Я дважды выстрелил в ответ», — рассказал Нурлан на суде.