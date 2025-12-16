Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся «сравнительно недавно». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это было сравнительно недавно. Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре», – пояснил Песков, отметив, что с тех пор прямых контактов между лидерами двух стран не было.

Последнее сообщение о беседе Путина и Трампа на сайте Кремля датировано 16 октября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, телефонный разговор продлился около 2,5 часа, был содержательным и предельно откровенным.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, имел ли он в последнее время прямые контакты с Путиным.