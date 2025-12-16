Зять Трампа отказался от отеля в Белграде

USD 1.7000
Компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, решила отказаться от реализации проекта строительства отеля в центре Белграда, сообщает The Wall Street Journal.

«Так как значимые проекты должны объединять, а не разделять, а также из уважения к сербскому народу и городу Белграду, мы отзываем нашу заявку и на данный момент выходим из этого дела», – говорится в заявлении компании.

Affinity Partners объявила о решении спустя несколько часов после того, как сербская прокуратура предъявила обвинения в коррупции четырем местным должностным лицам, связанным с проектом.

Изначально планы строительства офисно-жилищного комплекса Trump Tower Belgrade стоимостью $500 млн на месте здания генштаба, поврежденного во время натовских бомбардировок 1999 года, вызвали волну критики в Сербии. В 2024 году правительство страны заключило с Affinity Partners сделку, передав ей участок земли в центре Белграда в безвозмездное пользование сроком на 99 лет. Сразу после этого оппозиция стала активно протестовать, а прокуратура начала проверку и заблокировала проект. В ноябре текущего года сербский парламент принял специальный закон, разрешающий строительство, несмотря на вмешательство прокуратуры.

15 декабря прокуратура предъявила обвинения министру культуры Николе Селаковичу, его помощнику и еще двум чиновникам, обвиняя их в коррупции, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Президент Сербии Александар Вучич, активно поддерживавший проект, ранее критиковал действия прокуратуры и пообещал помиловать вовлеченных чиновников.

