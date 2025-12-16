Эрдоган о символических шагах Турции к Армении

Азербайджан и Армения приблизились к подписанию мирного договора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на XVI конференции послов. По его словам, Анкара, поддерживая диалог с Азербайджаном, параллельно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией. Турецкий лидер отметил, что с начала следующего года в этом направлении планируется предпринять ряд символических шагов.

Эрдоган также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, заявив, что по сектору Газа было сброшено более 200 тысяч тонн бомб, а общий разрушительный эффект в 14 раз превысил мощность бомбы, примененной в Хиросиме. При этом он подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся нарушения со стороны Израиля, режим прекращения огня в целом сохраняется благодаря сдержанной позиции ХАМАС.

Говоря о Сирии, президент Турции сообщил, что число беженцев, вернувшихся из Турции, достигло 580 тысяч человек, отметив, что Анкара оказывает сирийскому правительству всестороннюю поддержку, напомнив о роли Турции как единственного союзника по НАТО, напрямую участвовавшего в борьбе с ИГИЛ.

Касаясь ситуации между Россией и Украиной, Эрдоган заявил, что последние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. По его словам, удары по коммерческим и гражданским судам не приносят пользы ни одной из сторон, и Турция доводит свои предупреждения до обеих сторон конфликта.