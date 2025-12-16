Лондон встал на защиту BBC

Британская вещательная корпорация BBC поступила правильно, отстаивая свою позицию в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Великобритании Стивен Киннок, сообщает Reuters.

По мнению министра, BBC поступила правильно, когда принесла извинения за измененные цитаты Трампа в своем фильме. При этом, как он отметил, теперь корпорация обладает полным правом оспаривать любые юридические действия со стороны президента США.

Трамп подал на британскую вещательную корпорацию в суд, требуя компенсацию в размере $10 млрд за измененные фрагменты его речи в документальном фильме 2024 года. По мнению американского лидера, монтаж создал впечатление, что он призывал своих сторонников к штурму вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года.

BBC принесла извинения Трампу, признала ошибку в оценке ситуации и подтвердила, что монтаж создал ошибочное впечатление у зрителя. В корпорации при этом считают, что законных оснований для подачи иска о клевете нет.