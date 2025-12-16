Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео

Россия ежемесячно теряет около 30 000 военнослужащих на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.

«(Президент России Владимир) Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Он тратит около 30 000 солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых, 30 000 ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 000 россиян. Другой месяц - 31 000. У нас есть видео дронов, подтверждающие эти смерти. Российские штурмы всегда безумно кровавые. Но Путину все равно», - сказал он.

По его словам, россияне «не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют».

«Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам, и эти средства должны работать, чтобы защищать от России. Я призываю вас поддержать это. Недостаточно заставить Россию к соглашению, недостаточно заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру», - добавил Зеленский.