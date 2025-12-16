USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Зеленский назвал «самое опасное оружие» России

16:31 1473

Холод этой зимы может стать «одним из самых опасных видов оружия», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Офиса президента.

Говоря об энергетической безопасности Украины, президент подчеркнул, что Москва пытается использовать холодную погоду «против нормальной жизни» украинцев. «Поэтому так важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию. Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за предоставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и другую поддержку, подчеркнув, что Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 34
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 114
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 206
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 301
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2281
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 930
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2814
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1389
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1230
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3218
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2195

