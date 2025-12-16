Зеленский назвал «самое опасное оружие» России

Холод этой зимы может стать «одним из самых опасных видов оружия», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Офиса президента.

Говоря об энергетической безопасности Украины, президент подчеркнул, что Москва пытается использовать холодную погоду «против нормальной жизни» украинцев. «Поэтому так важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию. Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за предоставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и другую поддержку, подчеркнув, что Москва осуждает поставки оружия Киеву.