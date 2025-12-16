Праздничная акция от Birbank: скидка 50% на проезд в метро

Первый цифровой банк страны Birbank в cвязи с приближением Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года запускает праздничную кампанию для своих клиентов. В рамках акции с 16 декабря 2025 года по 4 января 2026 года владельцы карт Birbank Visa при пользовании Бакинским метрополитеном будут оплачивать лишь половину стоимости проезда.

Акция предназначена для тех, кто хочет сэкономить на поездках по городу в праздничные дни, при этом условия участия остаются предельно удобными. Для получения скидки пассажирам необходимо оплачивать проезд на станциях метро с помощью Apple Pay или Google Pay, привязанных к дебетовым или рассрочным картам Birbank Visa. В этом случае вместо стандартных 60 копеек с баланса будет списываться всего 30 копеек.

Следует отметить, что каждый пользователь в течение всего периода кампании может воспользоваться льготным проездом не более десяти раз по всем своим картам в совокупности. Данная инициатива не только способствует популяризации цифровых платежей, но и помогает пользователям экономить бюджет, позволяя встретить праздничные дни с еще большим комфортом и удовольствием.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az и обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.