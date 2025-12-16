USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Праздничная акция от Birbank: скидка 50% на проезд в метро

16:30 403

Первый цифровой банк страны Birbank в cвязи с приближением Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года запускает праздничную кампанию для своих клиентов. В рамках акции с 16 декабря 2025 года по 4 января 2026 года владельцы карт Birbank Visa при пользовании Бакинским метрополитеном будут оплачивать лишь половину стоимости проезда.

Акция предназначена для тех, кто хочет сэкономить на поездках по городу в праздничные дни, при этом условия участия остаются предельно удобными. Для получения скидки пассажирам необходимо оплачивать проезд на станциях метро с помощью Apple Pay или Google Pay, привязанных к дебетовым или рассрочным картам Birbank Visa. В этом случае вместо стандартных 60 копеек с баланса будет списываться всего 30 копеек.

Следует отметить, что каждый пользователь в течение всего периода кампании может воспользоваться льготным проездом не более десяти раз по всем своим картам в совокупности. Данная инициатива не только способствует популяризации цифровых платежей, но и помогает пользователям экономить бюджет, позволяя встретить праздничные дни с еще большим комфортом и удовольствием.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az и обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 37
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 116
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 206
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 301
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2282
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 930
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2815
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1390
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1230
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3220
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2196

ЭТО ВАЖНО

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 37
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 116
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 206
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 301
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2282
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 930
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2815
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1390
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1230
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3220
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться