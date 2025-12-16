USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
И пришли гобустанцы к Вугару Ахмедову

16:41 584

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 16 декабря встретился в Гобустане с жителями Гобустанского и Шемахинского районов.

Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гобустане, возложены цветы, почтена его память.

В ходе приема были даны ответы на обращения граждан, а по ряду вопросов - приняты меры для их оперативного решения. Заявления, требующие дополнительного изучения, оформлены письменно и направлены в соответствующие структуры для рассмотрения. Жители указанных районов, как сообщается, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, проявляемые к жителям регионов, а также за работы по обновлению электросетей.

«Для обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, минимизации потерь электроэнергии «Азеришыг» продолжает проводить в регионах работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также просветительские мероприятия, встречи с местными жителями», - заявили в пресс-службе.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 39
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 118
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 207
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 303
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2285
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 931
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2816
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1392
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1231
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3224
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2199

