Казнили 48 американцев

В США в 2025 году казнили 48 человек, что почти на сто процентов больше числа казней в 2024 году (25).

По данным исследования, около 40 процентов всех казней приходится на штат Флорида. С начала 2025 года там было приведено в исполнение 19 смертных приговоров. Остальные казни распределены между 11 штатами США.

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на рост числа казней, количество новых смертных приговоров в 2025 году сократилось. По состоянию на текущий год суды вынесли 22 новых приговора, что на четыре случая меньше, чем годом ранее.