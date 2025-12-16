USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Зеленский: «Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет»

17:09 679

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в городе Купянске Харьковской области.

«Путин публично врет, что российские войска уже захватили Купянск. Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет», — заявил Зеленский.

12 декабря украинская сторона сообщила о блокировании группы российских военнослужащих в Купянске. По утверждению украинских сил, в городе оказались окружены около 200 российских военных, при этом наземные пути снабжения были перекрыты. Также сообщалось, что Силы обороны Украины взяли под контроль северо-западную часть города.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения Вооружeнных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Сил специальных операций, а также спецподразделения Службы безопасности Украины и силы территориальной обороны Купянска.

После сообщений об успешных действиях украинских сил в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Позднее он опубликовал в Telegram видео, снятое возле стелы на въезде в Купянск Харьковской области.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 49
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 123
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 216
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 307
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2286
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 934
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2823
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1394
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1234
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3228
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2203

