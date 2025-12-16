Зеленский: «Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет»

«Путин публично врет, что российские войска уже захватили Купянск. Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет», — заявил Зеленский.

12 декабря украинская сторона сообщила о блокировании группы российских военнослужащих в Купянске. По утверждению украинских сил, в городе оказались окружены около 200 российских военных, при этом наземные пути снабжения были перекрыты. Также сообщалось, что Силы обороны Украины взяли под контроль северо-западную часть города.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения Вооружeнных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Сил специальных операций, а также спецподразделения Службы безопасности Украины и силы территориальной обороны Купянска.

После сообщений об успешных действиях украинских сил в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Позднее он опубликовал в Telegram видео, снятое возле стелы на въезде в Купянск Харьковской области.