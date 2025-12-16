USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией

17:27 308

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что ранее считал достижение мира между Арменией и Азербайджаном маловероятным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Buitenhof.

По словам финского лидера, в начале года он не ожидал, что в ряде конфликтных зон возможны подвижки в сторону урегулирования.

«Если бы в начале года мне кто-нибудь сказал, что у нас будет прекращение огня в Газе или что будет прекращение огня и потенциальное мирное соглашение по Украине, или что наступит мир между Азербайджаном и Арменией, я бы ответил, что это крайне маловероятно. Но сейчас две из этих трех вещей стали реальностью и, надеюсь, к Рождеству у нас будет и третья», — заявил Стубб.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 51
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 125
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 218
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 309
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2287
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 936
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2824
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1397
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1234
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3229
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2204

