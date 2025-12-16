Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что ранее считал достижение мира между Арменией и Азербайджаном маловероятным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Buitenhof.

По словам финского лидера, в начале года он не ожидал, что в ряде конфликтных зон возможны подвижки в сторону урегулирования.

«Если бы в начале года мне кто-нибудь сказал, что у нас будет прекращение огня в Газе или что будет прекращение огня и потенциальное мирное соглашение по Украине, или что наступит мир между Азербайджаном и Арменией, я бы ответил, что это крайне маловероятно. Но сейчас две из этих трех вещей стали реальностью и, надеюсь, к Рождеству у нас будет и третья», — заявил Стубб.