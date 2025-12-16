USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО

17:31

В настоящее время существуют благоприятные условия и новые возможности для дальнейшего расширения и углубления партнерства и стратегического взаимодействия Баку как с Европейским союзом, так и с Североатлантическим альянсом. Об этом спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью The Holland Times.

«Поэтому мы надеемся, что предстоящий год в этом отношении станет воплощением дальнейшего перспективного развития наших отношений на благо Азербайджана и его партнеров в ЕС и НАТО», - сказал он.

Спецпредставитель президента также выразил надежду на подписание мирного соглашения с Арменией в следующем году.

«В августе наши страны подписали проект мирного соглашения, который, будем надеяться, будет подписан в следующем году... Наша цель – обеспечить прочный и необратимый мир между нашими странами. Для этого необходимо привести конституционную структуру Армении в соответствие с буквой и духом подписанного мирного соглашения, после чего оно может быть подписано и ратифицировано обеими сторонами», - подчеркнул Амирбеков.

Он также затронул вопрос минной угрозы, отметив, что почти 14% территории Азербайджана загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

«Несмотря на огромные усилия за последние пять лет, до настоящего времени нам удалось очистить лишь пятую часть загрязненной территории. Наличие мин по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности», - добавил спецпредставитель Алиева.

Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 54
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 126
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 221
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией
Стубб о мире между Азербайджаном и Арменией видео
17:27 310
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы вновь вызвали в СГБ
13:43 2288
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
Эрдоган о символических шагах Турции к Армении
16:09 936
Холодный расчет США
Холодный расчет США обновлено 16:45
16:45 2824
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
Зеленский: Российские штурмы всегда безумно кровавые. У нас есть видео
16:22 1397
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
Песков о недавнем разговоре Путина и Трампа
15:39 1235
Когда ждать амнистии?
Когда ждать амнистии? обновлено 17:35
17:35 3229
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату?
Можно ли в Азербайджане прожить на минимальную и среднюю зарплату? Отвечает экономист
15:23 2205

