У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО

В настоящее время существуют благоприятные условия и новые возможности для дальнейшего расширения и углубления партнерства и стратегического взаимодействия Баку как с Европейским союзом, так и с Североатлантическим альянсом. Об этом спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью The Holland Times.

«Поэтому мы надеемся, что предстоящий год в этом отношении станет воплощением дальнейшего перспективного развития наших отношений на благо Азербайджана и его партнеров в ЕС и НАТО», - сказал он.

Спецпредставитель президента также выразил надежду на подписание мирного соглашения с Арменией в следующем году.

«В августе наши страны подписали проект мирного соглашения, который, будем надеяться, будет подписан в следующем году... Наша цель – обеспечить прочный и необратимый мир между нашими странами. Для этого необходимо привести конституционную структуру Армении в соответствие с буквой и духом подписанного мирного соглашения, после чего оно может быть подписано и ратифицировано обеими сторонами», - подчеркнул Амирбеков.

Он также затронул вопрос минной угрозы, отметив, что почти 14% территории Азербайджана загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

«Несмотря на огромные усилия за последние пять лет, до настоящего времени нам удалось очистить лишь пятую часть загрязненной территории. Наличие мин по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности», - добавил спецпредставитель Алиева.