Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?

Руководители крупнейших индийских производителей вооружений, включая Adani Defence и Bharat Forge, в этом году посетили Россию для обсуждения возможного создания совместных предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, и один – в индийском правительстве.

Встречи проходили в рамках визита индийской оборонно-промышленной делегации 29–30 октября во главе с замминистра обороны Сандживом Кумаром в преддверии декабрьской поездки президента России Владимира Путина в Индию, отмечает агентство. В ходе переговоров обсуждалась возможность производства запчастей для истребителей МиГ-29, российских систем ПВО и других вооружений, а также предложение России о создании в Индии предприятий по разработке оборудования, которое потенциально могло бы экспортироваться в Россию.

На встречах присутствовали представители оборонных подразделений индийских конгломератов, государственных компаний и стартапов, работающих над беспилотными летательными аппаратами и военным искусственным интеллектом, сообщил Reuters один из собеседников.

Представитель компании Bharat Forge опроверг эти сведения. Представитель Adani Group заявил, что руководители каких-либо из их компаний не участвовали во встречах. «Ни один представитель Adani не присутствовал и не принимал участия ни в каких встречах в России – официальных или иных. Любые сообщения, утверждающие или подразумевающие обратное, являются ложными», – указали в компании.

Министерство обороны Индии отказалось комментировать эту информацию агентству.

Как отмечается в статье, любое потенциальное сотрудничество с Россией может помешать планам индийских оборонных компаний по совместной разработке западного вооружения. Ранее западные дипломаты указывали, что ключевым препятствием для передачи Индии секретных технологий является ее оборонное сотрудничество с Россией и значительная доля российской техники в индийских вооруженных силах – около 36%, пишет агентство.

Индия стабильно входит в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений. По данным сайта «Рособоронэкспорта», вооруженные силы страны на 70% оснащены продукцией советского или российского производства.