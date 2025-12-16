Россия хочет воевать на Рождество

Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о прекращении огня между Россией и Украиной на Рождество не встретило понимания в Кремле .

«Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Сейчас речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, сделку или не выходим… Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, «позиция России хорошо известна как в США, так и Украине». «Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», — сказал Песков.

Предложение о рождественском перемирии Мерц озвучил накануне в Берлине на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который провел встречу с представителями администрации США. «Возможно, у российских властей есть остатки человечности, и они оставят людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира», — говорил канцлер.

Зеленский поддержал идею перемирия и заявил, что ее также одобряют США. «Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня была объявлена им как официальная. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я как президент, безусловно, поддерживаю такую идею», — отметил Зеленский.