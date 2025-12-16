USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Россия хочет воевать на Рождество

17:42 1273

Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о прекращении огня между Россией и Украиной на Рождество не встретило понимания в Кремле.

«Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Сейчас речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, сделку или не выходим… Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, «позиция России хорошо известна как в США, так и Украине». «Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», — сказал Песков.

Предложение о рождественском перемирии Мерц озвучил накануне в Берлине на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который провел встречу с представителями администрации США. «Возможно, у российских властей есть остатки человечности, и они оставят людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира», — говорил канцлер.

Зеленский поддержал идею перемирия и заявил, что ее также одобряют США. «Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня была объявлена им как официальная. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я как президент, безусловно, поддерживаю такую идею», — отметил Зеленский.

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 173
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1399
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 837
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 744
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1755
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1408
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8052
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1055
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1274
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 981
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1178

