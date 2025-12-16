USD 1.7000
Европейский самолет впервые за 35 лет прилетел в Багдад

Министерство транспорта Ирака сообщило во вторник, что рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines стал первым европейским самолетом за последние 35 лет, совершившим посадку в международном аэропорту Багдада, сообщает AFP.

В заявлении министерства говорится, что прибытие самолета ознаменовало «возвращение Ирака на европейскую авиационную карту» и ознаменовало «новый этап восстановления авиационного сектора Ирака».

По маршруту Афины – Багдад будут выполняться два рейса в неделю с возможностью увеличения числа рейсов в зависимости от спроса, сообщили в министерстве. Ранее в этом году греческий перевозчик начал полеты в Эрбиль, столицу северного автономного региона Курдистан.

Европейские авиакомпании не выполняли прямые рейсы в международный аэропорт Багдада по соображениям безопасности с начала 1990-х годов, когда многолетний правитель Ирака Саддам Хусейн вторгся в соседний Кувейт. Хусейн был свергнут в результате вторжения США в 2003 году, за которым последовали гражданская война, насилие на религиозной почве и появление вооруженных экстремистских группировок.

ЭТО ВАЖНО

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 176
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1401
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 839
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 744
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1756
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1408
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8053
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1055
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1274
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 981
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1178
