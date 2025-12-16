Европейский самолет впервые за 35 лет прилетел в Багдад

Министерство транспорта Ирака сообщило во вторник, что рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines стал первым европейским самолетом за последние 35 лет, совершившим посадку в международном аэропорту Багдада, сообщает AFP.

В заявлении министерства говорится, что прибытие самолета ознаменовало «возвращение Ирака на европейскую авиационную карту» и ознаменовало «новый этап восстановления авиационного сектора Ирака».

По маршруту Афины – Багдад будут выполняться два рейса в неделю с возможностью увеличения числа рейсов в зависимости от спроса, сообщили в министерстве. Ранее в этом году греческий перевозчик начал полеты в Эрбиль, столицу северного автономного региона Курдистан.

Европейские авиакомпании не выполняли прямые рейсы в международный аэропорт Багдада по соображениям безопасности с начала 1990-х годов, когда многолетний правитель Ирака Саддам Хусейн вторгся в соседний Кувейт. Хусейн был свергнут в результате вторжения США в 2003 году, за которым последовали гражданская война, насилие на религиозной почве и появление вооруженных экстремистских группировок.