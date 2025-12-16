USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»

Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:45

Сегодня в здании Бакинской мэрии состоялась презентация Баку, избранного «Мировой столицей спорта-2026».

Баку был избран спортивной столицей мира со стороны Европейской федерации спортивных столиц и городов (ACES) в мае прошлого года. В организации высоко оценили образцовые действия, которые осуществляются в Азербайджане для укрепления здоровья граждан, а также развитие спортивной инфраструктуры, отвечающей высоким международным стандартам, и деятельность в популяризации спорта.

«Я знаю, Баку очень важный город в мире не только с точки зрения спорта, но и в целом, - заявил в ходе своего выступления президент ACES Франческо Лупателли. - Монако был столицей в 2025 году, и сегодня Монако передаст Баку символическую доску, свидетельствующую о том, что именно столица Азербайджана в следующем году будет спортивной столицей мира. В 2027 году Баку передаст это звание Буэнос-Айресу».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что на титул мировой столицы претендовали несколько городов, но победил Баку. «Это наш общий успех. В следующем году у нас пройдут форум SportAccord, чемпионаты мира по дзюдо и борьбе, «Формула-1», Кубки мира, Гран-при и т.д. Одним словом, нас впереди ждет очень интересный год», - заявил он.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подчеркнул, что победа Баку стала возможной благодаря созданной прекрасной инфраструктуре и улучшенной материально-технической базе. 

