Восемь стран назвали Россию угрозой

Лидеры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии по итогам саммита в Хельсинки заявили, что Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе, сообщает «Коммерсант».

В этой связи участники саммита выступили за усиление внешних границ восточного фланга Европейского союза. «Восточный фланг Европейского союза и НАТО находится на передовой этой угрозы, но угроза затрагивает весь европейский континент, требуя срочных и скоординированных действий», – говорится в итоговой декларации встречи, прошедшей в Хельсинки.

Лидеры стран также призвали к укреплению обороноспособности ЕС, повышению безопасности границ и готовности к возможным кризисным ситуациям. «Защита и контроль восточной внешней границы ЕС не могут полагаться исключительно на отдельные возможности, вместо этого они требуют всеобъемлющей структуры и надежного многодоменного потенциала», – отмечается в итоговом заявлении.

Накануне саммита премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной Москва, вероятно, перебросит свои войска на «восточный фланг НАТО». В связи с этим он призвал европейские страны увеличить финансирование обороны «прифронтовых государств».