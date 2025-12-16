Современные системы ПВО для Украины

Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет Corriere della Sera.

«С момента нашей последней встречи мы значительно усилили ПВО Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T», - заявил Писториус.

По его словам, в следующем году Берлин передаст «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ПВО Украины. Кроме того, Писториус отметил, что Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов на закупку критически важного оружия и боеприпасов из арсеналов США через механизм PURL НАТО.

Ранее сообщалось, что украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе. За это будет отвечать совместное немецко-украинское оборонное предприятие Quantum Frontline Industries. Предполагается, что предприятие создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины.