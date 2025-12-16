USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Современные системы ПВО для Украины

18:12 968

Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет Corriere della Sera.

«С момента нашей последней встречи мы значительно усилили ПВО Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T», - заявил Писториус.

По его словам, в следующем году Берлин передаст «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ПВО Украины. Кроме того, Писториус отметил, что Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов на закупку критически важного оружия и боеприпасов из арсеналов США через механизм PURL НАТО.

Ранее сообщалось, что украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе. За это будет отвечать совместное немецко-украинское оборонное предприятие Quantum Frontline Industries. Предполагается, что предприятие создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 180
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1405
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 844
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 746
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1760
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8055
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1058
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1274
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 981
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1179

