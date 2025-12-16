Маск оттаял

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, это свидетельствует о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта. По информации собеседников Axios, Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в борьбе за места в Конгрессе в 2026 году и дал понять, что продолжит финансирование в течение всего избирательного цикла 2026 года. Точные суммы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний в следующем месяце, уточняет портал.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия, как правило, терпит на промежуточных выборах поражение.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп при этом заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства грозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.