USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Маск оттаял

18:26 916

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, это свидетельствует о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта. По информации собеседников Axios, Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в борьбе за места в Конгрессе в 2026 году и дал понять, что продолжит финансирование в течение всего избирательного цикла 2026 года. Точные суммы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний в следующем месяце, уточняет портал.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия, как правило, терпит на промежуточных выборах поражение.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп при этом заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства грозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 182
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1406
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 846
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 747
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1762
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8056
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1061
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1277
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 982
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1181

ЭТО ВАЖНО

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 182
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1406
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 846
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 747
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1762
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8056
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1061
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1277
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 982
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться