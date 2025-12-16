В Гааге создан международный орган по репарациям Украине

«Комиссия является третьим фундаментальным столпом инфраструктуры подотчетности, наряду со Специальным трибуналом по расследованию преступления агрессии против Украины и Реестром ущерба», - заявил Сибига, добавив, что Россия должна платить за то, что совершила.

Как отметил Сибига, данный шаг приближает правосудие к жертвам войны в Украине и усиливает общую международную ответственность. Он отметил, что 35 государств является рекордным количеством.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал в Гааге Конвенцию о создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины. Этот документ также подписали 34 государства и Европейский союз. Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает УНН.

В Гааге учрежден международный орган, который будет принимать решения о выплате пострадавшей от российского вторжения Украине репараций на десятки миллиардов евро. Создание Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины (International Claims Commission for Ukraine) было утверждено на конференции в Гааге во вторник, 16 декабря.

В конференции участвовали десятки высокопоставленных представителей европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и верховный представитель ЕС по иностранной политике и безопасности Кая Каллас.

По словам Зеленского, создание механизма репараций является первым этапом «настоящего пути к миру». «Недостаточно заставить Россию заключить сделку. […] Мы должны заставить Россию признать, что в мире существуют правила», - отметил он.

Новая организация, которая будет оценивать и принимать решения по запросам о выплате репараций на любые суммы, станет второй частью механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине. Она учреждена вслед за созданием Реестра ущерба по Украине, который получил уже более 80 тысяч заявлений на репарации от частных лиц или организаций. Третьим шагом станет создание компенсационного фонда.

Новая международная комиссия создана в рамках Совета Европы и будет располагаться в Гааге, заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. «Без привлечения к ответственности конфликт не может быть полностью урегулирован. И частью этой ответственности является выплата причитающихся компенсаций, - сказал ван Вил журналистам. - Поэтому я считаю, что сегодня мы делаем большой шаг вперед, создавая комиссию по рассмотрению претензий и подписывая соответствующий договор».

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, выступая в Гааге, призвал включить в мирные переговоры обсуждения вопросов ответственности, возмещения ущерба и восстановления Украины.

В заявлении Берсе на сайте Совета Европы подчеркивается, что организация и ее партнеры с самого первого дня поддерживают Украину в ее сопротивлении полномасштабному вторжению России. «Работая вместе, мы должны быть готовы поддержать Украину в деле достижения справедливого и прочного мира. Реестр ущерба для Украины и Международная комиссия по рассмотрению претензий будут единственными независимыми международными механизмами, занимающимися вопросом компенсации в связи с войной России», - заявил он.

Реестр ущерба по Украине (RD4U) был создан под эгидой Совета Европы 17 мая 2023 года и начал свою работу в апреле 2024-го. К нему присоединились 44 государства и Евросоюз.

Реестр собирает и регистрирует требования о выплате компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами Украины. Он принимает заявления по более чем 40 категориям ущерба, в том числе о телесных повреждениях, пытках и сексуализированном насилии, принудительной депортации и потере имущества.

Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в ближайшем десятилетии в 524 млрд долларов (447 млрд евро), что почти в три раза превышает объем украинской экономики в 2024 году.