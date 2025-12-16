Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?

Аналитики, прогнозировавшие снижение цены на нефть марки Brent до конца года, похоже, не ошиблись. На торгах 16 декабря нефть впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже отметки 60 долларов именно под влиянием новостей о росте шансов на прекращение войны между Украиной и Россией, а также слабых экономических показателей Китая. По данным на вторую половину дня, цена за баррель Brent составила 59,8 доллара. Это более чем на 1 процент ниже по сравнению с предыдущими торгами. «Цены на нефть снизились, поскольку рынок оценивал признаки оптимизма относительно достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, — говорится в аналитической записке ANZ. — Это вызвало опасения, что недавние санкции США против российских нефтяных компаний могут быть сняты, что усилит давление на рынок, уже находящийся в состоянии избытка предложения». Как пишет Bloomberg, трейдеры позитивно оценивают перспективы прекращения огня в Украине. Накануне, 15 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приблизились к урегулированию конфликта: «Я думаю, сейчас мы ближе к урегулированию, чем когда-либо», — сказал он.

«Если в ближайшее время будет достигнуто соглашение по Украине, экспорт российской нефти увеличится, что негативно повлияет на цены», — считает аналитик PVM Тамаш Варга. Дополнительное давление на рынок оказало ухудшение экономических показателей Китая, опубликованных в понедельник. Усилились опасения, что мировой спрос может оказаться недостаточным для поглощения роста предложения. Согласно официальной статистике, рост промышленного производства в КНР замедлился до минимального уровня за последние 15 месяцев. Розничные продажи также показали самые низкие темпы роста с декабря 2022 года — периода пандемии COVID‑19. Аналитики склонны полагать, что стратегия Китая, основанная на экспорте для компенсации слабого внутреннего спроса, начинает давать сбои. Замедление экономики оказывает дополнительное давление на спрос в крупнейшей стране‑покупателе нефти, где быстрый рост использования электромобилей уже снижает потребление нефтепродуктов. Тем временем Минэнерго США неделю назад повысило прогноз профицита нефти на мировом рынке в 2025–2026 годах. Избыток составит 2,24 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 2,26 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, тогда как в 2024 году он был лишь 0,37 миллиона баррелей в сутки.