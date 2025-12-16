USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают

Инара Рафикгызы
18:32 748

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Парвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации онлайн‑азартных игр и легализации полученных доходов.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова прокурор огласил обвинительное заключение. По данным следствия, обвиняемые получили доступ к администрированию зарубежных сайтов — qazan bet, check black, online loto и других, организовав нелегальные онлайн‑азартные игры. Следствие утверждает, что с начала 2022 по февраль 2025 года Багиев, Мамедов, Саадов и другие обвиняемые, находящиеся в розыске, привлекали большое число людей к азартным играм, открывали многочисленные банковские карты и счета на имена посторонних лиц. В общей сложности они обеспечили перевод более 170 миллионов 344 тысяч манатов через различные счета и банковские карты, а также 3 миллиона манатов через счета «M10». Общая сумма операций превысила 173 миллиона манатов.

Установлено, что Юсиф Багиев легализовал 41 миллион манатов, заработанный на онлайн‑играх, приобретая на имя супруги квартиры в разных районах Баку. Самир Насибов, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал переводы через электронный кошелек, созданный в системе компании Paysis MM.

Свою вину обвиняемые не признали. Парвиз Мамедов заявил, что владел рестораном совместно с «королем азартных игр» Юсифом Багиевым, но сам азартные игры не организовывал: «Я не имею отношения к 173 миллионам. Стоимость бизнеса, учредителем которого я являюсь, составляет 3–4 миллиона».

Очередное заседание суда назначено на 22 декабря.

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 182
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1412
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 848
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 749
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1764
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8056
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1062
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1279
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 983
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1182

ЭТО ВАЖНО

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 182
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1412
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 848
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 749
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1764
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8056
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1062
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1279
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 983
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться