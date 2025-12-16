Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Парвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации онлайн‑азартных игр и легализации полученных доходов.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова прокурор огласил обвинительное заключение. По данным следствия, обвиняемые получили доступ к администрированию зарубежных сайтов — qazan bet, check black, online loto и других, организовав нелегальные онлайн‑азартные игры. Следствие утверждает, что с начала 2022 по февраль 2025 года Багиев, Мамедов, Саадов и другие обвиняемые, находящиеся в розыске, привлекали большое число людей к азартным играм, открывали многочисленные банковские карты и счета на имена посторонних лиц. В общей сложности они обеспечили перевод более 170 миллионов 344 тысяч манатов через различные счета и банковские карты, а также 3 миллиона манатов через счета «M10». Общая сумма операций превысила 173 миллиона манатов.

Установлено, что Юсиф Багиев легализовал 41 миллион манатов, заработанный на онлайн‑играх, приобретая на имя супруги квартиры в разных районах Баку. Самир Насибов, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал переводы через электронный кошелек, созданный в системе компании Paysis MM.

Свою вину обвиняемые не признали. Парвиз Мамедов заявил, что владел рестораном совместно с «королем азартных игр» Юсифом Багиевым, но сам азартные игры не организовывал: «Я не имею отношения к 173 миллионам. Стоимость бизнеса, учредителем которого я являюсь, составляет 3–4 миллиона».

Очередное заседание суда назначено на 22 декабря.