USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Российские марксисты готовили «захват власти»

18:53 715

В Екатеринбурге вынесли приговор участникам марксистского кружка из Уфы, которых суд признал виновными в подготовке насильственного захвата власти и изменения конституционного строя России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, все фигуранты приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 16 до 22 лет. Часть назначенных сроков они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказались экс-депутат Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев. Как установило следствие, создателем «террористической ячейки» являлся Матисов, остальные участвовали в ее деятельности. По данным обвинения, группа действовала на территории Республики Башкортостан с 2019 по 2022 год. Ранее все осужденные были включены в перечень «террористов и экстремистов».

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 183
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1413
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 852
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 750
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1766
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8057
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1062
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1281
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 983
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1182

ЭТО ВАЖНО

Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 183
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 1413
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 852
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 750
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 1766
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1411
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8057
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1062
Россия хочет воевать на Рождество
Россия хочет воевать на Рождество
17:42 1281
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
Зачем индийские оружейники приезжали в Россию?
17:38 983
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
У Алиева заявили о планах расширить сотрудничество с НАТО
17:31 1182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться