Российские марксисты готовили «захват власти»

В Екатеринбурге вынесли приговор участникам марксистского кружка из Уфы, которых суд признал виновными в подготовке насильственного захвата власти и изменения конституционного строя России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, все фигуранты приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 16 до 22 лет. Часть назначенных сроков они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказались экс-депутат Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев. Как установило следствие, создателем «террористической ячейки» являлся Матисов, остальные участвовали в ее деятельности. По данным обвинения, группа действовала на территории Республики Башкортостан с 2019 по 2022 год. Ранее все осужденные были включены в перечень «террористов и экстремистов».