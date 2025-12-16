USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину

Анкара предостерегает и российскую, и украинскую сторону от действий, которые могут создать угрозу судоходству в Черном море, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента со сбитым беспилотником в районе Черного моря.

«Недавние взаимные атаки создают серьезную угрозу морскому судоходству в Черном море. Атаки, целями которых становятся коммерческие и гражданские суда, невыгодны никому. Мы передали четкие предупреждения относительно этой проблемы обеим сторонам», - цитируют турецкие СМИ Эрдогана.

С этим заявлением президент Турции выступил во вторник на мероприятии с участием турецких дипломатов в Анкаре.

Кроме того, президент отметил, что обстрел торговых и гражданских судов в Черном море недопустим. «Турция неукоснительно соблюдала Конвенцию Монтрё, предотвращая распространение конфликта на Черное море. Однако недавние взаимные атаки создают серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Обстрелы торговых и гражданских судов никому не принесут пользы. Мы четко передали наши предупреждения по этому вопросу обеим сторонам», — сказал, в частности, турецкий лидер.

15 декабря вечером Министерство национальной обороны Турции заявило, что истребители F-16 турецких ВВС сбили беспилотник, приблизившийся к воздушному пространству страны со стороны Черного моря. По данным военного ведомства, дрон потерял управление. В целях безопасности турецкие военные уничтожили его.

