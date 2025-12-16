Турки верят правящей партии, но не верят в экономику

Опрос, проведенный в ноябре известным турецким исследовательским центром GENAR, определяет ряд параметров, включая социальную силу политических партий и доверие избирателей к экономике Турции. Эксперты считают публикацию социологического исследования особенно ценной в период, когда процесс «Турция без терроризма» (Terrorsuz Türkiyə) вступил во вторую фазу.

Согласно ноябрьскому опросу GENAR, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) заняла первое место с 34 процентами голосов, за ней следует главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) с 32,1 процента. Прокурдская партия DEM заняла третье место с 10,7 процента, а Партия националистического движения (ПНД), на эмблеме которой изображены три полумесяца и за которую голосуют в основном националисты, заняла четвертое место с 8,1 процента. За ней следуют «Хорошая партия» (İyi Parti) (4,3 процента), Партия победы (3,6 процента) и партия «Ключ» (Anahtar) (2,5 процента).

Республиканская народная партия (РНП), имеющая столетнюю историю, стала ведущей партией в социологических опросах, проведенных в апреле, мае и июне после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. Согласно апрельскому опросу, проведенному лояльной правительству исследовательской фирмой Betimar, РНП оказалась ведущей партией, получив 32,5 процента голосов.

Однако, по мнению политических обозревателей, РНП, которая в последние месяцы не смогла представить общественности ни одного проекта, кроме Имамоглу, не смогла сохранить преимущество, полученное над правящей Партией справедливости и развития (ПСР) после многих лет. Согласно опросам, в последние четыре месяца кемалисты отстают от ПСР по соотношению голосов. Тем не менее не следует забывать, что РНП, чья поддержка упала до 30,3 процента в августе, в ноябре продемонстрировала рост на 2 процента. Политические комментаторы связывают это с противодействием РНП встрече с Оджаланом на острове Имралы и утверждают, что эти 2 процента голосов принадлежат так называемым «националистам Ататюрка».

Правящая ПСР, демонстрируя, как и в последние три месяца, лидирующие позиции, не смогла увеличить разрыв в процентах с РНП. Аналитики считают, что, несмотря на значительные успехи во внешней политике и военной промышленности, экономические трудности мешают ПСР продолжить восходящую траекторию.

В рядах Партии националистического движения (ПНД) не наблюдается существенных изменений, хотя прогнозируется, что она потеряет часть электората из-за поддержки процесса «Турция без терроризма». В июне ПНД получила 8,9 процента голосов, в июле — 9 процентов, в августе — 8,1 процента, в сентябре — 8,4 процента, в октябре — 8,4 процента, а в ноябре — 8,1 процента. Эксперты, которые утверждают, что на протяжении многих лет ПНД получала от 8 до 10 процентов голосов, считают, что существенных изменений в националистической партии не произошло.

Партия DEM, которая наряду с ПНД поддерживает процесс «Турция без терроризма», также наблюдает рост своей доли голосов. DEM, которая в сентябре прошлого года, имея 7 процентов голосов, рисковала не преодолеть избирательный порог на предстоящих выборах, поднялась на третье место после выражения поддержки процессу «Турция без терроризма». DEM, получившая 10,1 процента голосов в июне этого года, 9,8 процента в июле и августе и 9,4 процента в октябре, в ноябре увеличила свою долю до 10,7 процента.

«Хорошая партия» и Партия победы, демонстрировавшие решительное противодействие процессу «Турция без терроризма», не смогли добиться заявленного «большого взрыва». Аналитики отмечают, что «Хорошая партия», Партия победы и партия «Ключ», выступающие против этого процесса, могут принять участие в парламентских выборах в составе коалиции.

Опрос GENAR также отражает состояние экономики, которая остается определяющим фактором при распределении голосов между партиями, поскольку в ней устанавливаются минимальная заработная плата, пенсии и зарплаты госслужащих.

В ходе опроса GENAR был задан вопрос о доверии к экономическому управлению. 31,5 процента респондентов в Турции «совсем не доверяют» экономическому управлению. Доля тех, кто говорит, что «не доверяет» экономическому управлению, составляет 34 процента. Процент тех, кто доверяет экономическому управлению, - 15,3 процента, а процент тех, кто «очень доверяет», - 1,8 процента.

Хотя основным фактором является уверенность в экономике, пессимизм выделяется как второе по значимости препятствие. Процент тех, кто считает, что экономика будет «хорошей» в 2026 году, составляет 23,2 процента, в то время как процент тех, кто считает, что она будет «хуже», составляет 64 процента.

Эксперты, работающие в сфере экономических исследований GENAR, говорят, что правительству важно предпринять шаги для восстановления доверия населения к экономическому управлению и рассеивания пессимистических настроений.