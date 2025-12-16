USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Армении служить в армии будут на полгода меньше

19:42 829

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», согласно которым срок обязательной воинской службы рядового состава будет сокращен до 18 месяцев с действующих 24 месяцев. Об этом пишут армянские СМИ.

Как заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, данное изменение вступит в силу после 1 января 2026 года и распространится на военнослужащих-срочников, призванных в армию с 7 января 2026 года. По его словам, сокращение срока службы не распространяется на призванных до этой даты военнослужащих.

Проект закона о сокращении срока обязательной военной службы за счет увеличения срока контрактной службы был представлен Минобороны Армении на общественное обсуждение в сентябре 2025 года. В нем отмечается, что согласно прогнозам, после вступления в силу изменений ожидается сокращение расходов на организацию обязательной военной службы, начиная с 2028 года.

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 17
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 526
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1008
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 792
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2540
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2394
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1386
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2773
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1736
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8388
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1543
