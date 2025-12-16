В Армении служить в армии будут на полгода меньше

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», согласно которым срок обязательной воинской службы рядового состава будет сокращен до 18 месяцев с действующих 24 месяцев. Об этом пишут армянские СМИ.

Как заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, данное изменение вступит в силу после 1 января 2026 года и распространится на военнослужащих-срочников, призванных в армию с 7 января 2026 года. По его словам, сокращение срока службы не распространяется на призванных до этой даты военнослужащих.

Проект закона о сокращении срока обязательной военной службы за счет увеличения срока контрактной службы был представлен Минобороны Армении на общественное обсуждение в сентябре 2025 года. В нем отмечается, что согласно прогнозам, после вступления в силу изменений ожидается сокращение расходов на организацию обязательной военной службы, начиная с 2028 года.