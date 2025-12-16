Еще одна страна будет закупать американский СПГ

Венгерская энергетическая компания МVM заключила с американской корпорацией Chevron соглашение о поставках 2 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с заместителем министра энергетики США Джеймсом Дэнли.

Глава МИД отметил, что MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет поставлять в Венгрию по 400 млн кубометров СПГ ежегодно в течение пяти лет. «Это означает, что в течение следующих пяти лет к энергоснабжению Венгрии добавятся в общей сложности 2 млрд кубометров сжиженного природного газа американского происхождения, чего раньше никогда не было. Это первый случай, когда американский СПГ становится частью энергоснабжения Венгрии», - сказал Сийярто.