USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Еще одна страна будет закупать американский СПГ

20:10 580

Венгерская энергетическая компания МVM заключила с американской корпорацией Chevron соглашение о поставках 2 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с заместителем министра энергетики США Джеймсом Дэнли.

Глава МИД отметил, что MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет поставлять в Венгрию по 400 млн кубометров СПГ ежегодно в течение пяти лет. «Это означает, что в течение следующих пяти лет к энергоснабжению Венгрии добавятся в общей сложности 2 млрд кубометров сжиженного природного газа американского происхождения, чего раньше никогда не было. Это первый случай, когда американский СПГ становится частью энергоснабжения Венгрии», - сказал Сийярто.

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 19
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 529
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1010
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 793
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2541
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2396
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1386
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2774
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1736
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8390
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1543

ЭТО ВАЖНО

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 19
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 529
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1010
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 793
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2541
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2396
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1386
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2774
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1736
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8390
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться