Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Уже есть главный претендент на активы «Лукойла»

20:15

Саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российской нефтекомпании «Лукойл», сказали Reuters три источника, знакомые с этим вопросом.

Эти активы, оцениваемые примерно в $22 миллиарда и состоящие из нефтяных месторождений, НПЗ и тысяч заправочных станций по всему миру, привлекли заявки со стороны примерно дюжины инвесторов, включая американские Exxon Mobil и Chevron, а также частную инвестиционную компанию Carlyle, сказали источники. Midad Energy и «Лукойл» отказались предоставить агентству комментарий. Министерство финансов США не ответило немедленно на просьбу о комментарии.

Midad Energy предлагает сделку с оплатой денежными средствами полностью, при этом деньги будут храниться на депозите, пока c российской компании не будут сняты санкции, сказали источники. Участие в сделке могут принять американские фирмы, добавил один из источников.

Гендиректор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан — брат советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаеда Аль-Айбана, который принимал участие в февральских переговорах между США и Россией. Их отец Мохаммед Аль-Айбан был первым главой разведки королевства.

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
21:35
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
18:19
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
17:57
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции
16:43
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились
13:30
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45

