Уже есть главный претендент на активы «Лукойла»

Саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российской нефтекомпании «Лукойл», сказали Reuters три источника, знакомые с этим вопросом.

Эти активы, оцениваемые примерно в $22 миллиарда и состоящие из нефтяных месторождений, НПЗ и тысяч заправочных станций по всему миру, привлекли заявки со стороны примерно дюжины инвесторов, включая американские Exxon Mobil и Chevron, а также частную инвестиционную компанию Carlyle, сказали источники. Midad Energy и «Лукойл» отказались предоставить агентству комментарий. Министерство финансов США не ответило немедленно на просьбу о комментарии.

Midad Energy предлагает сделку с оплатой денежными средствами полностью, при этом деньги будут храниться на депозите, пока c российской компании не будут сняты санкции, сказали источники. Участие в сделке могут принять американские фирмы, добавил один из источников.

Гендиректор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан — брат советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаеда Аль-Айбана, который принимал участие в февральских переговорах между США и Россией. Их отец Мохаммед Аль-Айбан был первым главой разведки королевства.