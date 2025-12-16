Nar представил новый региональный магазин в Гяндже!

Новый магазин, расположенный по адресу: проспект Шаха Исмаила Хатаи, 359c, предлагает абонентам полный спектр услуг, включая обслуживание клиентов, продажу мобильных номеров, а также мобильных телефонов и аксессуаров.

В церемонии открытия принял участие генеральный директор Nar Озгюр Генч, который встретился с местными жителями, чтобы узнать их потребности и ожидания. Он подтвердил приверженность компании политике особого внимания к регионам, отметив: «Эти магазины играют ключевую роль в обеспечении высокого качества обслуживания клиентов, проживающих в регионах. Благодаря нашей региональной сети продаж и обслуживания мы можем получать обратную связь от клиентов непосредственно на местах».

В ходе визита в Гянджу руководство Nar также провело карьерный тренинг для студентов Азербайджанского технологического университета, являющегося партнером компании. В рамках встреч с руководством университета также были обсуждены перспективы партнерства на следующий год.

Следует отметить, что Nar рассматривает каждый новый магазин, открываемый в регионах, не только как расширение сети продаж и обслуживания, но и как возможность установить прямое взаимодействие с местными сообществами. В течение 2025 года, помимо Гянджи, Nar реализовал аналогичные проекты по открытию магазинов и образовательные инициативы в Физулинском и Сальянском районах.

Более подробную информацию о проектах Nar можно получить на сайте nar.az

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.