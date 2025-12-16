USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Nar представил новый региональный магазин в Гяндже!

20:26 250

Известный своими доступными услугами и особым вниманием к развитию регионов мобильный оператор Nar открыл очередной региональный магазин в городе Гяндже. 

Новый магазин, расположенный по адресу: проспект Шаха Исмаила Хатаи, 359c, предлагает абонентам полный спектр услуг, включая обслуживание клиентов, продажу мобильных номеров, а также мобильных телефонов и аксессуаров.

В церемонии открытия принял участие генеральный директор Nar Озгюр Генч, который встретился с местными жителями, чтобы узнать их потребности и ожидания. Он подтвердил приверженность компании политике особого внимания к регионам, отметив: «Эти магазины играют ключевую роль в обеспечении высокого качества обслуживания клиентов, проживающих в регионах. Благодаря нашей региональной сети продаж и обслуживания мы можем получать обратную связь от клиентов непосредственно на местах».

В ходе визита в Гянджу руководство Nar также провело карьерный тренинг для студентов Азербайджанского технологического университета, являющегося партнером компании. В рамках встреч с руководством университета также были обсуждены перспективы партнерства на следующий год.

Следует отметить, что Nar рассматривает каждый новый магазин, открываемый в регионах, не только как расширение сети продаж и обслуживания, но и как возможность установить прямое взаимодействие с местными сообществами. В течение 2025 года, помимо Гянджи, Nar реализовал аналогичные проекты по открытию магазинов и образовательные инициативы в Физулинском и Сальянском районах.

Более подробную информацию о проектах Nar можно получить на сайте nar.az

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 21
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 534
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1012
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 793
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2545
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2399
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1386
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2776
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1736
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8390
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1544

