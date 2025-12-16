Азербайджан и Израиль расширят экономическое сотрудничество

USD 1.7000
Эффективно используя имеющийся потенциал, Азербайджан и Израиль могут внести вклад в дальнейшее углубление экономического партнерства между двумя странами, а также в увеличение взаимных инвестиций и товарооборота.

Об этом было отмечено на встрече министра экономики, сопредседателя совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль Микаила Джаббарова с делегацией, возглавляемой министром финансов Израиля и сопредседателем совместной комиссии Зеэвом Элкиным.

На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества с Израилем, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества.

В ходе обсуждений были подчеркнуты возможности для продвижения взаимодействия в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций, логистики и других областях. Стороны обсудили расширение сотрудничества по приоритетным направлениям, отмеченным на IV заседании совместной азербайджано-израильской комиссии.

